De Morgen: ВСУ уже неспособны на стратегический прорыв, ресурсов нет и у НАТО Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТА Стратегический прорыв ВСУ на Запорожском направлении уже невозможен.