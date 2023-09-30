De Morgen: ВСУ уже неспособны на стратегический прорыв, ресурсов нет и у НАТО Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТА Стратегический прорыв ВСУ на Запорожском направлении уже невозможен.
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