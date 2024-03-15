Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВераВерная
    Это у вас такие внуки? Тогда конечно вините себя. Мне вот себя не за что. Я на самотёк ничего не пускала.В Петербурге пойм...
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    Откуда эти дебилы появились вообще в мире, они вечные. Это наше недовоспитание, наш просчет. Должны винить только себ...В Петербурге пойм...
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Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Reuters: России достаточно ввести вот эту одну санкцию, и экономика ЕС рухнет

Это, конечно, удивительно, но их Reuters вдруг решил позаботиться о России и подсказать Владимиру Путину, как в одну секунду покончить с ЕС, с поставкой вооружения Украине и со всеми Шольцами, фон дер Ляйен и Лагард оптом.

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