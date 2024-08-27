ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, проникших в Суджу

Федеральная службы безопасности возбудила уголовные дела против журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Николаса Коннолли и корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.
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