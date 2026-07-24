Прозоров назвал должность главкома ВСУ расстрельной

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Должность главнокомандующего ВСУ является расстрельной, Михаил Драпатый будет отвечать за любой провал на фронте и действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналогов военкомата на Украине).
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