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ТАСС

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Прозоров назвал должность главкома ВСУ расстрельной

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Должность главнокомандующего ВСУ является расстрельной, Михаил Драпатый будет отвечать за любой провал на фронте и действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналогов военкомата на Украине).

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