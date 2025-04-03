Миронов предложил выделить квоты в госучреждениях и компаниях для ветеранов СВО

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил установить квоты в госучреждениях и компаниях для участников специальной военной операции, а также наделить их приоритетным правом на жилье в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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