Миронов предложил выделить квоты в госучреждениях и компаниях для ветеранов СВО

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил установить квоты в госучреждениях и компаниях для участников специальной военной операции, а также наделить их приоритетным правом на жилье в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.