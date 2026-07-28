Ученые нашли связь культурной активностью и биологическим старением

Исследователи из Токио проанализировали данные почти 1900 британцев в возрасте 50 лет и старше. Учёные измерили десять физиологических маркеров: пульсовое и диастолическое давление, объём форсированного выдоха, концентрацию гемоглобина, фибриноген, … .