Что обсудили председатель КНР и его южноафриканский коллега

Си Цзиньпин провел в понедельник в Пекине переговоры со своим южноафриканским коллегой Матамелой Сирилом Рамафосой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума сотрудничества Китай-Африка 2024 и государственного визита в Китай.