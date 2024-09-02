Что обсудили председатель КНР и его южноафриканский коллега

Си Цзиньпин провел в понедельник в Пекине переговоры со своим южноафриканским коллегой Матамелой Сирилом Рамафосой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума сотрудничества Китай-Африка 2024 и государственного визита в Китай.
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