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"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

Бойцу ММА Мухаммаджону Наимову стало очень обидно, что в России у таджиков сложился образ типичного Равшана.

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Комментарии
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Хакимжон Ходжамов
Автор во многом прав ! Но только Авиценна родился под Бухарой и Бухара таджикский город . Там живут и сейчас таджики . В остальном все верно .
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5 час.
Александр Цикало
То, что Мухаммачон гордится своим народом - это очень хорошо!
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4 час.
Александр Цикало
А великий Абу Али ибн Сино - действительно был великим ученым и прекрасным врачом, наследие которого до сих пор изучают. Он написал много трактатов, в том числе на латинском языке под псевдонимом Авиценна, больше 10 лет прожил в Италии. И своим его считают, по полному праву, и персы, и таджики, и узбеки.
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3 час.

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