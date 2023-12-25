"Загугли самый мощный наций в мире, там будет тоджик"

Автор во многом прав ! Но только Авиценна родился под Бухарой и Бухара таджикский город . Там живут и сейчас таджики . В остальном все верно .

Александр Цикало

А великий Абу Али ибн Сино - действительно был великим ученым и прекрасным врачом, наследие которого до сих пор изучают. Он написал много трактатов, в том числе на латинском языке под псевдонимом Авиценна, больше 10 лет прожил в Италии. И своим его считают, по полному праву, и персы, и таджики, и узбеки.