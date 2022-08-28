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В Южно-Сахалинске состоялся концерт в поддержку Российских военнослужащих «ZА Россию»

В Южно-Сахалинске состоялся концерт в поддержку Российских военнослужащих «ZА Россию»

Для гостей и жителей островной столицы в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина выступили военный духовой оркестр под руководством дирижера майора Олега Шигалова и Южно-Сахалинский камерный оркестр.

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