Соединенные Штаты продолжат соблюдать ограничения в рамках ДСНВ и готовы к новым соглашениям с Российской Федерацией по контролю над вооружениями.
Пентагон: США готовы к новым соглашениям с Россией по контролю над вооружениями
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Уже достаточно наступать на одни и те же Грабли. Как только Россия (или СССР) становятся СИЛЬНЕЙ, в основном , Раньше , Англии, а потом США, так они, уничтожив наше вооружение, сразу развязывают войну. Всё им наши РЕСУРСЫ спать не дают. Кровь "катаржников и прост."..) говорит. А Русские "ИВАНЫ" всем верят. Вот в 90-х, наше всё уничтожили, даже ОБАМА был ИНСПЕКТОРОМ по РОССИИ. А РФ послала хоть одного ИНСПЕКТОРА? Да это и трудно сделать. У США всюду ВОЕННЫЕ БАЗЫ, по всему МИРУ. И с ними договариваться, себе ДОРОЖЕ! Обманывают постоянно. А сейчас тем более, проводят "сходки" в США, и ООН в США, и визы нашим представителям не открывают. Никакого РАЗОРУЖЕНИЯ! Пора (если снова воевать будем) переносить ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ в АМЕРИКУ.
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12 час.
Liudmila Kosteley
Так кому принадлежала "Украина?"https://www.youtube.com/watch?v=ul_WSodQWQY
Русская Сила от Тараса Бульбы
YouTube
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11 час.
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