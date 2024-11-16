Пентагон: США готовы к новым соглашениям с Россией по контролю над вооружениями

Liudmila Kosteley

Уже достаточно наступать на одни и те же Грабли. Как только Россия (или СССР) становятся СИЛЬНЕЙ, в основном , Раньше , Англии, а потом США, так они, уничтожив наше вооружение, сразу развязывают войну. Всё им наши РЕСУРСЫ спать не дают. Кровь "катаржников и прост."..) говорит. А Русские "ИВАНЫ" всем верят. Вот в 90-х, наше всё уничтожили, даже ОБАМА был ИНСПЕКТОРОМ по РОССИИ. А РФ послала хоть одного ИНСПЕКТОРА? Да это и трудно сделать. У США всюду ВОЕННЫЕ БАЗЫ, по всему МИРУ. И с ними договариваться, себе ДОРОЖЕ! Обманывают постоянно. А сейчас тем более, проводят "сходки" в США, и ООН в США, и визы нашим представителям не открывают. Никакого РАЗОРУЖЕНИЯ! Пора (если снова воевать будем) переносить ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ в АМЕРИКУ.