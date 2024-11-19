Срочно! Цирк с разрешениями на удары по России продолжается. США со спутников ищет в Курских лесах корейцев

Разрешение президента Джо Байдена на использование дальнобойных ракет против российских целей было связано с необходимостью защиты украинских бойцов в Курской области от потенциального участия северокорейских войск.
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