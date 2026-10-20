Ваш браузер не поддерживает видео. По данным ГУ МЧС России по Крыму, за весь период действия штормового предупреждения максимальное количество осадков зарегистрировано на Ай-Петри — более 450 мм, в Ялте — более 170 мм, в Евпатории и на Ангарском перевале — более 40 мм.