Названы самые распространённые травмы в зимний период

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Марина Прохорова заявила в беседе с RT, что одна из наиболее частых травм в зимнее время года в быту — перелом лодыжки или растяжение связок голеностопного сустава.
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