Фон дер Ляйен заявила о конце Запада: Прежнего больше нет

"Запада, каким мы его знали, больше не существует", сообщила председатель Еврокомиссии.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после того, как к власти в Соединённых Штатах пришёл Дональд Трамп Запад очень изменился.
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