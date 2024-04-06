Выставку-форум «Россия» в Москве посетили 10 млн человек

В субботу, 6 апреля, международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетил десятимиллионный гость — это Константин Панфилов из Ярославля, который приехал на выставку со своей супругой Екатериной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии