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Выставку-форум «Россия» в Москве посетили 10 млн человек

Выставку-форум «Россия» в Москве посетили 10 млн человек

В субботу, 6 апреля, международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетил десятимиллионный гость — это Константин Панфилов из Ярославля, который приехал на выставку со своей супругой Екатериной.

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