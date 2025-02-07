Русская весна
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Русская весна

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«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах физической расправой с требованиями отказа от публикаций с упоминанием  одной из национальностей главному редактору информационного агентства «Регнум».

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Уже более 30 лет ,народу понятно, что этнические диаспоры и их руководители, это узаконенные ОПГ. на территории РФ во главе с паханами.Необходимо их немедленно разгонять и их главарей сажать на хорошие сроки!
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