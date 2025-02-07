«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах физической расправой с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей главному редактору информационного агентства «Регнум».
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