📹❗️На данных кадрах вы можете пронаблюдать крайне короткий цикл существования шведских 13,5-тонных БТР Pbv 302 после снятия с хранения.
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📹❗️На данных кадрах вы можете пронаблюдать крайне короткий цикл существования шведских 13,5-тонных БТР Pbv 302 после снятия с хранения.