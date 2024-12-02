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Экс-хавбек «Зенита» Башкиров перешел в финский «Гнистан»: «Всегда хотел жить в двух столицах – Санкт-Петербурге или Хельсинки» 

33-летний бывший хавбек «Зенита», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Томи» перешел в финский клуб свободным агентом.

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