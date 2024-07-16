Сенатор Джабаров: Трамп может прекратить бесконечную помощь США для Украины

Трамп официально стал кандидатом от республиканцев на грядущих выборах президента. Политик, переживший покушение, также назвал имя своей "правой руки" - кандидатом в вице-президенты США будет сенатор Джей Ди Вэнс.
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