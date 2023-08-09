Кожевников о «Салавате»: «Вялая селекция, сырой состав, угроза просадки молодежи, шутки и прибаутки. Из плюсов – разве что ядовитая форма»

– Думаю, впервые за многие годы Уфа подходит к домашнему турниру в роли скорее аутсайдера. – Почему? – Так я же уже говорил в прессе – лишь один легионер в составе, вялая селекция, угроза синдрома второго сезона для молодежи, которая смогла выстрелить в прошлом сезоне, но которая, подозреваю, немного просядет.
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