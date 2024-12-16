Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в своём аккаунте в социальной сети X высказал мнение, что западные страны продолжают поддерживать украинский конфликт, стремясь сохранить своё мировое господство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии