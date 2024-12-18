🔴Предъявлено обвинение еще одному экс-чиновнику омского минтруда. Силовики провели задержание бывшего первого замминистра этого ведомства Сергея Добрых.
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🔴Предъявлено обвинение еще одному экс-чиновнику омского минтруда. Силовики провели задержание бывшего первого замминистра этого ведомства Сергея Добрых.