Оптимистические и реальные соцопросы в ЕС

Вопреки оптимистичным соцопросам, реальные исследования показывают сомнения европейцев в будущем ЕС Фото: © AFP 2022 / JOHN THYS 16 сентября Урсула фон дер Ляйен выступит перед Европарламентом с традиционной ежегодной речью о том, как хорошо идут дела у Евросоюза.