Оптимистические и реальные соцопросы в ЕС

Вопреки оптимистичным соцопросам, реальные исследования показывают сомнения европейцев в будущем ЕС Фото: © AFP 2022 / JOHN THYS 16 сентября Урсула фон дер Ляйен выступит перед Европарламентом с традиционной ежегодной речью о том, как хорошо идут дела у Евросоюза.
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