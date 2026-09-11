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proavto21

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Москвич 8: почему новый флагман завода снова вызывает вопросы

Москвич 8: почему новый флагман завода снова вызывает вопросы

Когда следишь за тем, что происходит вокруг бренда Москвич, всё чаще ловишь себя на мысли, что ожидания и реальность расходятся особенно болезненно.

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