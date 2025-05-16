На предприятии в Башкирии произошел взрыв, один человек находится под завалами

В башкирском городе Салават на предприятии Свеча, занимающемся переработкой парафина,.В башкирском городе Салават на предприятии «Свеча», занимающемся переработкой парафина, произошел взрыв, сообщает региональное управление МЧС.
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