"Зенит" ничего не смог противопоставить "Нефтчи": как завершился товарищеский матч

Рассказываем, как завершился матч между "Зенитом" и "Нефтчи".18 ноября, вечером в столице Азербайджана, петербургский футбольный клуб "Зенит" встречался с местной командой "Нефтчи" в товарищеском матче, который завершился поражением российской команды.