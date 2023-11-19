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"Зенит" ничего не смог противопоставить "Нефтчи": как завершился товарищеский матч

"Зенит" ничего не смог противопоставить "Нефтчи": как завершился товарищеский матч

Рассказываем, как завершился матч между "Зенитом" и "Нефтчи".18 ноября, вечером в столице Азербайджана, петербургский футбольный клуб "Зенит" встречался с местной командой "Нефтчи" в товарищеском матче, который завершился поражением российской команды.

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