Станут как новые: 3 метода гарантированно отбелят кружки от старого налета

Столкнулись с проблемой упорного чая или кофейного налета на белых чашках? Не беда! Лайфхакеры на портале belnovosti (18+) поделились несколькими простыми и эффективными способами, которые помогут вам вернуть вашим чашкам первозданный блеск без особых усилий.