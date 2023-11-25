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«Шольц переживает»: до победы пророссийской партии в Германии один шаг

«Шольц переживает»: до победы пророссийской партии в Германии один шаг

5,2K прочитали В каком бы направлении не смотрела правящая верхушка Германии, у народа свое мнение.

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Комментарии
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александр петров
😂😂 А что Вы хотите? Это же &quot;Олух Шульц&quot;! Этим всё сказано!
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16 час.
Валерий Бирюков
Пошто Левон обозвал Шольца фюрером, а? Ведь хохлоперды дали ему кликуху &quot;ливерная колбаса&quot;! Не гоже во время баталии менять звания.
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16 час.
Boleslav Buljanowskij
Так всё таки как её зовут - Зара, Сара или Саша ???
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16 час.

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