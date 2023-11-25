«Шольц переживает»: до победы пророссийской партии в Германии один шаг

александр петров 😂😂 А что Вы хотите? Это же "Олух Шульц"! Этим всё сказано!

Валерий Бирюков Пошто Левон обозвал Шольца фюрером, а? Ведь хохлоперды дали ему кликуху "ливерная колбаса"! Не гоже во время баталии менять звания.