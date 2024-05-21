Мэр Харькова сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры после взрыва. «Относительно утреннего прилёта — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал он в Telegram.
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