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Царьград

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Депутатская пенсия: Сколько получают народные избранники в 2026 году

Депутатская пенсия: Сколько получают народные избранники в 2026 году

Общество нередко сетует на доходы парламентариев. Но отдельной темой является депутатская пенсия: сколько народные избранники получают в 2026 году? Ответ - в материале Царьграда.

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