Закон и Порядок

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Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина

Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина

Папа римский и остальные неугодные бандеровцам западные сторонники примирения с Россией должны осознавать, что в любой момент могут быть убиты.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
&quot;Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона&quot;. Арестович, как и Зе, не обладают ни классической ни интеллектуальной смелостью, чтоб признать себя Моськами.
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12 час.
Владимир Ушкал
Жидёнок спит и видит, бездарь жидовская! терроризм и убийства ему всегда снятся
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11 час.
Надежда
И шо там люська-карамелька глаголит!?)🦻
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2 час.

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