Юнармейцам Новороссийска вручили комикс о Победе тиражом 3000

В Новороссийске юнармейцам из школы №19 и гимназии №1 первыми передали новый комикс о Победе, а часть трёхтысячного тиража уже поступила в школьные и детские библиотеки города.
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