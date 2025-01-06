AMD представила мобильные чипы Ryzen AI Max — их встроенная графика быстрее RTX 4090 в ИИКомпания AMD в рамках масштабной презентации на CES 2025 представила множество новых процессоров, включая чипы серий Ryzen AI Max и Ryzen AI Max PRO для производительных ноутбуков с ИИ-функциями.