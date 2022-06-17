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Торторелла возглавит «Филадельфию». Контракт на 4 года, зарплата – около 4 млн долларов за сезон (Кевин Уикс)

«Филадельфия» назначит Джона Тортореллу главным тренером, контракт подписан на 4 года. Об этом сообщает аналитик ESPN Кевин Уикс.

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