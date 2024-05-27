Евродепутат: Россия трижды спасала Францию от гибели

Европейский союз является главным проигравшим в украинском конфликте. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламента от Франции Эрве Жувен, можно ли надеяться, что ЕС возобновит диалог с Россией на фоне успехов ВС РФ на фронте.