Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

EASA признало воздушное пространство Персидского залива зоной высокого риска для гражданской авиации

EASA признало воздушное пространство Персидского залива зоной высокого риска для гражданской авиации

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило экстренное предупреждение для авиакомпаний, присвоив воздушному пространству Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и ряда соседних государств статус зоны «высокого риска» для гражданской авиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии