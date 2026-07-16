EASA признало воздушное пространство Персидского залива зоной высокого риска для гражданской авиации

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило экстренное предупреждение для авиакомпаний, присвоив воздушному пространству Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и ряда соседних государств статус зоны «высокого риска» для гражданской авиации.
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