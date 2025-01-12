Владелец пермского танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе, отказался общаться со СМИ

Владелец танкера «Волганефть-212», затонувшего в Керченском проливе, отказался общаться с медиа. Корреспондент «Известий» побывал в пермском офисе ООО «Кама Шиппинг», однако добиться комментариев от руководителя и соучредителя Константина Селькова не удалось — тот заявил, что у него запрет от следователя на интервью.