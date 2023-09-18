Американская военная академия US Army War College (куда принимаются военнослужащие в звании не ниже подполковника) опубликовала короткую аналитическую записку на основе уроков боевых действий на Украине.
Полностью профессиональные армии не соответствуют современной войне
Комментарии
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d
demyr150648
Верный вывод! Тогда надо автоматически менять сроки службы по призыву на 2 - 2,5 года. Поскольку существующие сроки, мягко-мягко говоря, непродуманны. И армия им. Шойгу воевать просто неспособна. И все это и знают и практикуют. Но детище власть предержащих продолжает импотентно существовать. Оно и понятно: личная выгода превыше всего.
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