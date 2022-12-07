Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Фанаты АЕКа и «Реджо-Эмилии» подрались перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты АЕКа и «Реджо-Эмилии» подрались перед матчем Лиги чемпионов

За несколько минут до начала матча Лиги чемпионов между АЕКом и «Реджо-Эмилией» (68:59) в Греции произошла стычка между болельщиками команд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх