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Китай

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МИД КНР: Международное сообщество поддерживает учреждение Международного дня диалога между цивилизациями

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ -- Международное сообщество единодушно поддерживает учреждение Международного дня диалога между цивилизациями, что в полной мере свидетельствует о том, что Инициатива глобальной цивилизации соответствует тенденциям времени и отвечает потребностям эпохи, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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