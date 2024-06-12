МИД КНР: Международное сообщество поддерживает учреждение Международного дня диалога между цивилизациями

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ -- Международное сообщество единодушно поддерживает учреждение Международного дня диалога между цивилизациями, что в полной мере свидетельствует о том, что Инициатива глобальной цивилизации соответствует тенденциям времени и отвечает потребностям эпохи, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.