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Саудиты не заключат перемирие с хуситами, пока Аден не вернёт утраченные регионы

Саудиты не заключат перемирие с хуситами, пока Аден не вернёт утраченные регионы Власти Саудовской Аравии не согласятся заключить какое-либо перемирие с хуситами, пока подконтрольное Эр-Рияду руководство Йемена не вернет себе всю территорию, которую утратило за последние недели.

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