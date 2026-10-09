Саудиты не заключат перемирие с хуситами, пока Аден не вернёт утраченные регионы Власти Саудовской Аравии не согласятся заключить какое-либо перемирие с хуситами, пока подконтрольное Эр-Рияду руководство Йемена не вернет себе всю территорию, которую утратило за последние недели.