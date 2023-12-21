Мобильные расчеты ПТУР нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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