Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    смешно😂Маршрут Шойгу: Се...
  • Сергей Андросов
    Так как она работает- не мудрено. У нас вместо почты построили бытовку за 6 лямов, зато начальница почты стала ездить...Миронов предлагае...
  • Ирина Галивец
    Почему же не делаем, если есть? Сколько можно предупреждать?"Россия может пос...

Google анонсировал появление ИИ умнее человека. Осталось несколько лет

Google анонсировал появление ИИ умнее человека. Осталось несколько лет

Подразделение Google DeepMind представило обширный доклад о прогрессе в создании безопасного общего искусственного интеллекта (AGI), который, по определению компании, способен превзойти людей в выполнении большинства интеллектуальных задач.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх