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Абитуриентка Дарья Павлова поделилась, что обучение в московском колледже открывает большие перспективы

Абитуриентка Дарья Павлова поделилась, что обучение в московском колледже открывает большие перспективы

Она поступила в Московский автомобильно-дорожный колледж на специальность «Организация перевозок и управление на транспорте»Абитуриентка Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева Дарья Павлова рассказала Агентству городских новостей «Москва», что обучение в колледже открывает большие перспективы.

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