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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Претенденты на «Золотой мяч», «Спартак» хочет взять Кордобу, Промес нашел клуб, контракты академии Плющенко и другие новости

1. Объявлены имена 30 претендентов на «Золотой мяч» по версии France Football. Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц – среди них.

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