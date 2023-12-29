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"Полицейский Дед Мороз" поздравил детей сотрудников МВД по Крыму

"Полицейский Дед Мороз" поздравил детей сотрудников МВД по Крыму

Праздничный сюрприз устроили полицейские для детей сотрудников МВД по Республике Крым . В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» они поздравили подрастающее поколение официально с дедом Морозом.

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