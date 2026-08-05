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Царьград

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Цыбульский призвал жителей Поморья пройти бесплатную диспансеризацию

Цыбульский призвал жителей Поморья пройти бесплатную диспансеризацию

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратился к жителям региона с напоминанием о возможности регулярно проходить бесплатные медицинские осмотры в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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