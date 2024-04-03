В Уфе сотрудники ФСБ предотвратили диверсию: Задержаны трое подростков

В Уфе сотрудники ФСБ задержали трёх подростков, пытавшихся совершить диверсию за деньги.По данным РИА Новости, со ссылкой на управление ФСБ региона, трое несовершеннолетних уфимцев должны были поджечь объект связи - задание поступило им через Telegram.