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Румыния подтверждает намерение приобрести американские истребители F-35 Lightning II

Румыния подтверждает намерение приобрести американские истребители F-35 Lightning II

Власти Румынии официально подтвердили свое намерение закупить 32 современных американских истребителя F-35 Lightning II у компании Lockheed Martin в рамках программы Foreign Military Sale (FMS).

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