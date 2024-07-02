NBC News: Хантер Байден присутствовал на встречах отца с помощниками в Белом доме

Помощники президента США были сильно ошеломлены Сын лидера Белого дома Джо Байдена Хантер присутствовал при встречах своего отца с его главными помощниками после возвращения американского президента из Кэмп-Дэвида.
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